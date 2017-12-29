По словам президента Украины Петра Порошенко, завершение строительства трассы Одесса – Рени позволит значительно повысить транспортный, экономический и туристический потенциал целого региона. Порошенко: В следующем году мы планируем завершить строительство всей трассы Одесса – Рени Фото: odessa-life.od.ua По его словам, два года назад в Одесской области была введена система финансирования строительства дорог за счет перевыполнения таможенных поступлений. В прошлом году сумма перевыполнения составила 86 млн грн, а в этом – почти 2 млрд грн. "Благодаря этим средствам в следующем году мы планируем завершить строительство всей трассы Одесса – Рени. Это позволит значительно повысить транспортный, экономический и туристический потенциал целого региона", – отметил президент.В апреле 2015 года Одесская облгосадминистрация презентовала проект четырехполосной дороги Одесса – Рени. Проектом предусмотрены масштабные дорожные развязки и разветвленная дорожная инфраструктура. Работы начались в октябре 2015 года.4 августа 2016 года тогдашний глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили сообщал, что на восстановление трассы Одесса – Рени выделили 1,1 млрд грн. В октябре 2016 года появилась информация, что на ремонт этой трассы направлено еще 54 млн грн. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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