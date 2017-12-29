По словам президента Украины Петра Порошенко, завершение
строительства трассы Одесса – Рени позволит значительно повысить
транспортный, экономический и туристический потенциал целого
региона. Порошенко: В следующем году мы планируем завершить
строительство всей трассы Одесса – Рени Фото: odessa-life.od.ua По
его словам, два года назад в Одесской области была введена система
финансирования строительства дорог за счет перевыполнения
таможенных поступлений. В прошлом году сумма перевыполнения
составила 86 млн грн, а в этом – почти 2 млрд грн. "Благодаря этим
средствам в следующем году мы планируем завершить строительство
всей трассы Одесса – Рени. Это позволит значительно повысить
транспортный, экономический и туристический потенциал целого
региона", – отметил президент.В апреле 2015 года Одесская
облгосадминистрация презентовала проект четырехполосной
дороги Одесса – Рени. Проектом предусмотрены масштабные
дорожные развязки и разветвленная дорожная инфраструктура.
Работы начались в октябре 2015 года.4 августа 2016 года
тогдашний глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили сообщал, что на
восстановление трассы Одесса – Рени выделили 1,1 млрд
грн. В октябре 2016 года появилась информация, что на ремонт этой
трассы направлено еще 54 млн грн.
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