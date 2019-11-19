Почти миллиард евро смыло безжалостное наводнение в Венеции. Именно на такую сумму оценивают убыток, нанесенный историческому городу наводнением. Пока один регион Италии уходит под воду – другой засыпает снегом. А на севере Испании не только вьюга, но и опасаются лавин.

После уже третьей за неделю волны прилива венецианцы выдыхают с облегчением. Вода отступает. Накануне в городе был объявлен высший уровень опасности. Местные власти вновь закрыли для посетителей знаменитую площадь Святого Марка, так как уровень воды в туристической Мекке поднялся на 1,5 метра выше нормы. Эксперты ожидали, что вода будет расти и дальше и поднимется еще на 10 сантиметров. Однако она стала постепенно спадать. Предпринимателям, которые только считают убытки, власти обещают по 20 тысяч евро компенсации.

"Ситуация очень сложная, вода поднимается очень быстро. Мы пытались спасти хотя бы какие-то вещи, но напрасно. Проблема в том, что они не могут достроить защитную систему, которая могла бы удерживать потоки воды", – отмечает Стефано Лако, хозяин магазина.

В то же время стихия накрыла и другой регион страны – альпийский городок Мартелло. Местный житель снял, как по населенному пункту с большой скоростью движется снежная река вперемешку с мусором. Жертв удалось избежать, потому что власть людей заранее эвакуировала. Об опасности схода лавин предупреждают весь Южный Тироль.

Метели пришли и на север Испании. В регионе Астурия – самый высокий уровень погодной опасности. Снегом завалило дороги, а без света сидят целые деревни. Из-за лавинной угрозы власти закрыли для туристов национальный парк Лагос де Ковадонга, известный своими озерами и горными маршрутами – рассказали в новостях «Сегодня» на телеканале «Украина».

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