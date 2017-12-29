Россия продолжает работать по Одессе. В последние дни можно было наблюдать ряд провокаций со стороны пророссийских сил, направленных на дестабилизацию ситуации в городе и разжигание вражды на разной почве. Об этом пишет в Фейсбуке общественный деятель, активист Сергей Стерненко.

1. Появление ряда анисемитських надписей возле культовых для евреев мест. Написанные на украинском языке и так, чтобы сложилось чувство, что это дело рук украинских правых. Я хорошо знаю среду правого движения в Одессе, где даже близко не пахнет антисемитизмом. Еще в 2014 году перед 2 мая были такие же события, и тогда раввин вместе с представителем УНСО Valerij Zagorodnij собственноручно закрашивали эти безобразия, разбив вдребезги все старания ФСБ. Убежден, что и эта ситуация имеет тех же заказчиков и такие же мотивы, информирует еizvestia.com.

2. «Снос» памятника Екатерине 2. Суд 1-й инстанции постановил, что он был установлен незаконно. Это не то же самое, что снос. Это во-первых. Во-вторых, тему эту активно начали поднимать 3 группы людей, каждая из которых имеет пророссийское направление — оппоблок, локальный «антимайдан», представители мэрии и Труханов лично. Искусственно созданная истерия старательно раздувалась и накалялась, но нужного им результата не достигла. Апелляционное рассмотрение дела продолжается, и постепенно погаснет активная заинтересованность к нему у тех, кем манипулируют.

Но попытки «качать» еще будут, хотя прокремлевские прекрасно знают, что как только попытаются сделать что-то массовое — получат по зубам.

3. Охаивание камня, где должен быть памятник погибшим от рук России в ходе войны, продолжается с 2014 года. Здесь два объяснения — попытка показать, что в Одессе действует «подполье», которое ненавидит Украину, и возможна «проба пера» новой ДРГ, которая может уже скоро получить от кураторов новые задачи — от диверсий и терактов до более мощных пропагандистских акций.

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Как бы там ни было, Одесса — Украина. И ни один поц с российским паспортом, ни один оппоблоковец или простой коллаборационист этого не изменят. Как бы им не хотелось.

P. S. Картинка от 24 канала. Простите, не удержался. Это — Генадий Ильич Трухенин. Шедеврально, как по мне.

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