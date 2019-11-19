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Более ста демонстрантов погибли в Иране в ходе массовых протестов
19.11.2019 21:33
В Иране более ста человек погибли во время разгона массовой демонстрации Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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