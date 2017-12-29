Исследователи из Калифорнии обнародовали доклад, который посвятили современным гаджетам, а также их влиянию на здоровье человека. Так, ученые выяснили, насколько вредно действие данных устройств для человека во время сна. О соответствующем факте говорится на официальном сайте Департамента здравоохранения Калифорнии, передает Корреспондент .

В соответствии с релизом, четкая связь между подобными гаджетами и заболеваниями не была выявлена, но, благодаря полученным данным, исследователи решили предостеречь пользователей, в частности детей, о возможном воздействии смартфонов.

Эксперты утверждают, что во время человеческого сна телефоны должны находиться на расстоянии от одного до нескольких метров. Так, смартфоны вредны для сна подростков, во время которого они влияют на психическое здоровье. Опасным также является и радиочастотное излучение от устройств, влияющее на качество спермы у мужчин и приводящее к бесплодию.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, ученые из Школы общественного здравоохранения Рутгерса назвали основные риски для людей, которые посещают салоны красоты . Каждый шестой респондент указывал на симптомы респираторных заболеваний. Чаще только проблемы появлялись после посещения маникюрных салонов по сравнению с парикмахерскими.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира