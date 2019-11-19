В Донецкой области украинские военные учились отражать танковые атаки.

По легенде учений, соперник на танках прорвал оборону и попытался захватить украинские позиции в районе Марьинки.

В учениях приняли участие армейские резервы, находящиеся в местах отвода.

Задачей военных было остановить наступление боевиков, которые прорвали минные заграждения и атаковали армейские позиции в районе Марьинки. Вслед за штурмовыми частями противника ринулись танки.

Учения максимально приближены к боевым.

Армейское командование быстро выдвинуло вперед резервы. В помощь бойцам пришли танкисты и противотанковые подразделения. Украинские войска воспользовались особенностями рельефа, обошли врага и ударили с флангов. Еще пять минут – и все кончено. Противник – отступает.

Экипаж военный машины пехоты одним из первых вступил в этот условный бой. И хотя ребята знали, что это только – учения, говорят – противостоять танкам все равно страшно.

"Звук сильный, глушит! А так нормально!", – говорит воин экипажа. "Так объясните, кто победил?", – спрашивает военного корреспондент. "Конечно, мы! Держали оборону! Противник – ушел!", – говорит воин.

Такие учения армейцы считают эффективнее стрельбы по мишеням.

"Мишени не двигаются и не рассуждают, как люди. А это уже условия, приближенные к реальному бою", – объясняет один из танкистов.

Один из самых опытных танкистов этого подразделения – Владимир. Это именно он сделал победный выстрел. Свой танк считает лучшим. Хотя тот и не молод.

"В танке главное – не возраст, а его экипаж, который либо умеет им управлять, либо – нет. Я этот танк люблю, и я против их "Арматы" даже выеду, мне все равно!", – говорит танкист Владимир.

Владимир знает, о чем говорит. Уже имел опыт боев с русскими танками. Летом 2015 года, под Марьинкой.

"Когда мы выезжали даже одним танком против трех, они бежали просто. Они не принимали прямого боя", – рассказывает Владимир.

Такие масштабные учения, со стрельбами, проводятся ежемесячно, говорят военные. А два раза в неделю танкистам устраивают учебные тревоги. Цель таких тренировок – держать резервы в полной военный готовности.

"Люди, которые находятся в окопах, на передке, они должны верить, что в случае чего запас сможет выехать и оказать им помощь", – говорит заместитель командира 28 отдельной механизированной бригады им. Рыцарей Зимнего похода Юрий Крупко в новостях «Сегодня» на телеканале «Украина».

Сразу после учений вся бронетехника вновь вернулась к местам отвода. Но в случае обострения на фронте экипажи готовы немедленно отправиться на помощь.

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