Российский прозаик, поэт и драматург Владимир Войнович допускает, что на президентских выборах 2018 года в РФ настоящий результат представителя КПРФ Павла Грудинина (если он станет участником волеизъявления) "будет занижен". Войнович (на фото) допускает, что Грудинин в случае участия в выборах отберет у Собчак часть голосов Фото: wikipedia.org "Пока его не было, можно было представить себе, что Собчак наберет 20%. Теперь я не удивлюсь, если он наберет 30, даже при том, что его настоящий результат будет занижен. В нашей стране с ее особой историей многие люди опасаются возвращения коммунистов, но в данном случае могут предпочесть сменяемого коммуниста (Грудинин обещает сменяемость) бессменному чекисту (Владимиру Путину. – ", – написал он.По словам прозаика, "эти предпочтения на общий ход событий не повлияют"."Победа главного кандидата ни для кого не станет приятным или неприятным сюрпризом", – отметил Войнович. https://www.facebook.com/vla.dimir.7127/posts/983485235125478 Кандидатуру Грудинина "после двух дней споров" рекомендовал пленуму партии ЦК КПРФ. Лидер партии Геннадий Зюганов попросил однопартийцев не выдвигать его кандидатуру.Президентские выборы в РФ пройдут 18 марта 2018 года. Центральная избирательная комиссия России уже разрешила участвовать в выборах журналистке Ксении Собчак . Она идет на выборы под лозунгом "Против всех".Партия "Яблоко" выдвинула кандидатом своего основателя Григория Явлинского. ЦИК РФ его пока не зарегистрировала.26 декабря инициативная группа официально выдвинула Владимира Путина кандидатом в президенты. Сам Путин на встречу с группой поддержки не пришел, отдав предпочтение елке в Кремле. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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