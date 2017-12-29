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Войнович о выборах-2018 в РФ: Люди могут предпочесть сменяемого коммуниста бессменному чекисту
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29.12.2017 22:10
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Российский прозаик, поэт и драматург Владимир Войнович допускает,
что на президентских выборах 2018 года в РФ настоящий результат
представителя КПРФ Павла Грудинина (если он станет участником
волеизъявления) "будет занижен". Войнович (на фото) допускает, что
Грудинин в случае участия в выборах отберет у Собчак часть голосов
Фото: wikipedia.org "Пока его не было, можно было представить себе,
что Собчак наберет 20%. Теперь я не удивлюсь, если он наберет 30,
даже при том, что его настоящий результат будет занижен. В нашей
стране с ее особой историей многие люди опасаются возвращения
коммунистов, но в данном случае могут предпочесть сменяемого
коммуниста (Грудинин обещает сменяемость) бессменному чекисту
(Владимиру Путину. – ", – написал он.По словам
прозаика, "эти предпочтения на общий ход событий не
повлияют"."Победа главного кандидата ни для кого не станет приятным
или неприятным сюрпризом", – отметил Войнович.
https://www.facebook.com/vla.dimir.7127/posts/983485235125478
Кандидатуру Грудинина "после двух дней споров" рекомендовал пленуму
партии ЦК КПРФ. Лидер партии Геннадий Зюганов попросил
однопартийцев не выдвигать его кандидатуру.Президентские выборы в
РФ пройдут 18 марта 2018 года. Центральная избирательная
комиссия России уже разрешила участвовать в выборах
журналистке Ксении Собчак . Она идет на выборы под лозунгом
"Против всех".Партия "Яблоко" выдвинула кандидатом своего
основателя Григория Явлинского. ЦИК РФ его пока не
зарегистрировала.26 декабря инициативная группа
официально выдвинула Владимира Путина кандидатом в
президенты. Сам Путин на встречу с группой поддержки не
пришел, отдав предпочтение елке в Кремле.
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