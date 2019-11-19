Президент Турции Тайип Эрдоган заявил во вторник, 19 ноября, что он сообщил американскому коллеге Дональду Трампу о невозможности отказа Анкары от российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, передает ТАСС.

"Мы объяснили Трампу, что Турция не отступит в вопросе С-400. Я рассказал Трампу о том, как Турцию довели до покупки систем С-400, и он признал наше право", - сказал турецкий руководитель в ходе выступления в Анкаре.

Эрдоган также подчеркнул, что во время встречи с Трампом в США он сказал ему:

"Если разногласия [с США] по поставкам истребителей F-35 продолжатся, то Турция будет вынуждена удовлетворить свои потребности у других".

Напомним, в сентябре 2017 года Россия и Турция заключили договор на поставку двух дивизионов С-400 стоимостью 2,5 миллиарда долларов.

Сделка подразумевает частичную передачу технологий производства турецкой стороне.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира