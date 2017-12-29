Лучшая теннисистка Украины и спортсменка из Топ-10 мирового рейтинга Элина Свитолина станет одной из топ-участниц "Moscow River Cup", нового турнира в Москве, передает со ссылкой на .

Официальный постер соревнований WTA серии International представил директор чемпионата Александр Островcкий. Турнир, который стартует через неделю после окончания Уимблдона, пройдет с 23 по 29 июля 2018 года на грунте.

За титул в Москве также поспорят Елена Веснина, Наталья Вихлянцева и Анастасия Потапова.

Призовой фонд турнира Moscow River Cup составит 750 тысяч долларов. Московский турнир заменил в календаре WTA соревнования в Бостаде (Швеция).

Свитолина последний раз играла в России осенью 2016 года и говорила, что ей угрожали в соцсетях.

Элина завершила сезон в статусе шестой ракетки мира. В новом сезоне украинка впервые на корт выйдет на турнире WTA Premier в Брисбене.

Этот турнир станет для многих подготовительным перед выступлением на Australian Open, который пройдет с 15 по 28 января в Мельбурне.

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