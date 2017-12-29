Лаборатория NASA опубликовала причудливые фотографии Марса, покрытого снежными шапками с разнообразными узорами и льдинками.

Соответствующие фото опубликованы на сайте одного из подразделений NASA, информирует svodka.net.

Снимки поверхности планеты сделаны автоматической межпланетной станцией Mars Reconnaissance Orbiter.

Низкая температура на поверхности планеты преобразила углекислый газ из атмосферы в частички льдя, которые образовались в самые разные узоры и формы, похожие на те, которые формируются зимой на нашей планете Земля.

Общий объем льда на поверхности Марса в приповерхностном слое оценивается в пять млн кубических километров. Когда такое количество воды нагревается, этого становится довольно для покрытия поверхности Красной планеты слоем воды толщиной в 35 метров.

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