Узбецький метрополітен: підземний світ радянської розкоші RSS PDA Mobile Facebook Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ НОВОСТИ ДНЯ: Эрдоган отказал Трампу по российским С-400 • На Донбассе военные учились отражать танковые атаки • Наводнения и метели в Европе: Венеции уже нанесен убыток на миллиард евро • Украинцы начали строить шикарные дома на деревьях • Сын Лукашенко стал вице-президентом белорусского НОК • ВАСУ занялся делом Насирова • В Украине сократилась численность населениявсе новости дня Фото и Видео Фоторепортажи Метки: транспорт, метро, Узбекистан, Ташкент. Узбецький метрополітен: підземний світ радянської розкоші 402транспорт, метро, Узбекистан, Ташкент. За радянських часів, якщо населення міста перевищувало мільйон, місто здобувало право на будівництво метро. Станції підземки, де щодня проходять десятки тисяч пасажирів, здавалися міським архітекторам тим місцем, яке може прикрасити похмурі будні радянських людей.

1977 року столиця Узбекистану Ташкент стала сьомим радянським містом, де побудували метро. Для декорування стін підземки запросили художників і дизайнерів, які мали зобразити на них величні сцени з історії Узбекистану та Радянського Союзу. Деякі станції прикрасили куполоподібними стелями та плиткою з орнаментом, що нагадує узбецькі мечеті доби Шовкового шляху. Інші оздоблені помпезними люстрами та мармуром як зали палаців європейських монархів.

Видавництво путівників Lonely Planet назвало ташкентське метро одним з найгарніших у світі. Багато хто фотографує багатий декор приміщення. До недавнього часу це було заборонено в узбецькому метро Фоторепортажи Популярные теги военная техника, НАТО, выставки, Россия, путешествия, пейзажи, церковь, природа, ВМС, акции, суд, живопись, США, туризм, архитектура, оккупация, религия, фестивали, политика, Шахтер, ВСУ, музыка, фотоконкурсы, фотопроект, #Євромайдан, экология, протесты, Карпаты, учения, аннексия Крыма, стихийные бедствия, бизнес, солдат, технологии, автомобили, фотография, столкновения, Порошенко, парады, соревнования, история, портрет, Александр Зубко, милиция, заводы, зима, ЗСУ, Верховная Рада, знаменитости, Одесса, Львов, война, животные, уикенд, люди, мир, корабли, политики, кошки, юмор, Донбасс, общество, АТО, культура, транспорт, футбол, самолеты, дети, беспорядки, концерты, Дмитрий Дятлов, Путин, спорт, Львів, фотоподборки, полиция, тест-драйв, марш, искусство, мода, джаз, Киев, Динамо, авиация, митинги, дизайн, катастрофы, досуг, Сергей Смоленцев, город, фотографы, депутаты, Майдан, традиции, Саакашвили, цирк, женщины, праздники, Нацгвардия, выборы Утренний кофе Вечерняя водка Леонид Швец военная техника, НАТО, выставки, Россия, путешествия, пейзажи, церковь, природа, ВМС, акции, суд, живопись, США, туризм, архитектура, оккупация, религия, фестивали, политика, Шахтер, ВСУ, музыка, фотоконкурсы, фотопроект, #Євромайдан, экология, протесты, Карпаты, учения, аннексия Крыма, стихийные бедствия, бизнес, солдат, технологии, автомобили, фотография, столкновения, Порошенко, парады, соревнования, история, портрет, Александр Зубко, милиция, заводы, зима, ЗСУ, Верховная Рада, знаменитости, Одесса, Львов, война, животные, уикенд, люди, мир, корабли, политики, кошки, юмор, Донбасс, общество, АТО, культура, транспорт, футбол, самолеты, дети, беспорядки, концерты, Дмитрий Дятлов, Путин, спорт, Львів, фотоподборки, полиция, тест-драйв, марш, искусство, мода, джаз, Киев, Динамо, авиация, митинги, дизайн, катастрофы, досуг, Сергей Смоленцев, город, фотографы, депутаты, Майдан, традиции, Саакашвили, цирк, женщины, праздники, Нацгвардия, выборыЛеонид Швец Затихшие, или Не зарекайтесь Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Последние новости Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Сводка.нет - Новости Украины и Мира все фоторепортажи Багато хто фотографує багатий декор приміщення. До недавнього часу це було заборонено в узбецькому метро bbc.com Ташкент, Узбекистан 19.11.2019



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