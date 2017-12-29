|Президентом подписаны указы о ликвидации местных судов и создании окружных
|29.12.2017 22:20
|
Согласно указам, городские и районные суды ликвидируются, а на их месте создаются окружные суды. Например, в Киеве, вместо Печерского или Голосеевского районных судов, появится Третий окружной суд Киева. А вместо Киево-Святошинского райсуда - Киево-Святошинский окружной суд.
Апелляционные и хозяйственные суды соответственно станут апелляционными и хозяйственными окружными судами.
Поделитесь статьей с друзьями