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Президентом подписаны указы о ликвидации местных судов и создании окружных
29.12.2017 22:20
Президентом подписаны указы о ликвидации местных судов и создании окружных Президентом Петром Порошенко были подписаны указы о ликвидации местных общих, а такжеместных апелляционных судов. Вместо них будут созданы окружные суды.

Согласно указам, городские и районные суды ликвидируются, а на их месте создаются окружные суды. Например, в Киеве, вместо Печерского или Голосеевского районных судов, появится Третий окружной суд Киева. А вместо Киево-Святошинского райсуда - Киево-Святошинский окружной суд.

Апелляционные и хозяйственные суды соответственно станут апелляционными и хозяйственными окружными судами.

 

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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