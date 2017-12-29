Россияне стараются вербовать в агенти украиснких депутатом в стараются вербовать в агенты украинских чиновников - Грицак

Российские спецслужбы заинтересованы в том, чтобы вербовать украинских чиновников высшего ранга для влияния на политические процессы в Украине.

Об этом в интервью агентству "Интерфакс-Украина" рассказал глава Службы безопасности Украины Василий Грицак, передает со ссылкой на .

"Россия использует любые механизмы, чтобы вмешиваться в наши дела, и, конечно же, для нее приоритетом привлечения топовых чиновников, правоохранителей, судей, депутатов", - говорит он.

" это нужно для того, чтобы не только иметь информацию, но и пытаться формировать общественное мнение, влиять на политические процессы в Украине", - добавил Василий Грицак.

На вопрос, стоит ли ожидать новых задержаний, подобных раскрытию служащего Кабинета министров Станислава Ежова, он ответил: "Убежден, что да".

22 декабря майора запаса Вооруженных сил Украины осудили на 14 лет лишения свободы за сотрудничество с российскими спецслужбами.

Мужчину задержали военная контрразведка в октябре 2016-го в . Пытался получить секретную информацию от украинского офицера.

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