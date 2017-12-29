Выступая на пост-скрининговом Q&A в Нью-Йорке, посвященном документальному фильму , Джим Керри сказал, что Рождество и Новый год – это время года, которого он боится, из-за «темной энергии, пульсирующей вокруг», и его знания того, «что в это время года происходит за закрытыми дверями особняков элит».

«Есть причина, по которой все люди во всем мире чувствуют психологическую тяжесть в это время года. Как будто некий злой рок и невидимое угнетение висят повсеместно в воздухе, в то время как все мы вынуждены носить улыбки и игнорировать ощущение, что все плохо».

«Вы когда-нибудь обращали внимание, как все бездомные дети, которых вы регулярно видите в течение года, вдруг начинают исчезать накануне Рождества? Вы думаете, что это потому, что эти дети нашли дом, нашли убежище, нашли любовь и тепло? Вы ошибаетесь.

«Эти дети откармливаются за рождественский стол, как гуси и индюки, за исключением того, что животные не подвергаются ритуальному насилию, психологическим мучениям, которыми этих детей заставляют страдать».

«Эти «гурманы» верят, что чем больше ребенок страдал, тем лучше он на вкус. Они считают, что отрицательные эмоции, проходящие через тело ребенка, адреналин и ненависть, придадут им особые силы. Это старая голливудская штука под названием сатанизм».

«Рождественское время сегодня – это их сатанинское время убоя. Люциферианцы в Голливуде полны решимости извратить самое прекрасное время года, превратив его в самое темное время, в свой личный «праздник страдания и крови».

«Индустрия развлечений – это гораздо больше чем индустрия. Голливуд – это важнейшая ветвь промывания мозгов перед наступлением Нового Мирового Порядка, глобалистской империи люциферианства».

«В 2018 году будет сильный толчок к легализации сатанизма. Темные силы вступили в борьбу за душу Америки, и исход этой битвы будет иметь долгосрочные последствия для только мира».

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