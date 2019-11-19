Столтенберг о возвращении украинских кораблей: России надо было сделать это давно - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Столтенберг о возвращении украинских кораблей: России надо было сделать это давно
19.11.2019 23:24
Столтенберг считает, что возврат Украине кораблей поспособствует прогрессу нормандского формата
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
политика
события
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