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Столтенберг о возвращении украинских кораблей: России надо было сделать это давно
19.11.2019 23:24
Столтенберг считает, что возврат Украине кораблей поспособствует прогрессу нормандского формата Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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