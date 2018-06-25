Министр развития Испании Хосе Луис Абалос заявил, что страна не может в одиночку брать ответственность за мигрантов. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Испания отказалась нести ответственность за беженцев самостоятельно Фото: ЕРА Италия и Мальта уже закрыли свои порты для Lifeline. В связи с этим мэр Барселоны Ада Колао предложила принять беженцев, однако Абалос высказался протии этой идеи.Он подчеркнул, что Испания не может нести ответственность за мигрантов самостоятельно.Острый миграционный кризис в Европе возник в связи с боевыми действиями на Ближнем Востоке и в Африке. По информации президента Европейского совета Дональда Туска, в течение 2015 года в Европу прибыло около 1,5 млн мигрантов.По данным Международной организации по миграции, в 2016 году на континент перебралось 390,4 тыс. мигрантов (погибли или пропали без вести – 5143), в 2017-м – 186,8 тыс. (3116).С начала 2018 года в Европу прибыло 51 150 мигрантов, погибли или пропали без вести – 857.11 июня министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини запретил допускать в порты Италии судно Aquarius, на борту которого находилось более 600 человек. Спасатели подобрали их с различных плавсредств у побережья Ливии. Принять судно согласилась Испания. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки мигрантов ответственность абалос испания министр Теги: мир