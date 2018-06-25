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Испания отказалась принимать судно Lifeline с 234 мигрантами
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25.06.2018 22:50
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Министр развития Испании Хосе Луис Абалос заявил, что страна не
может в одиночку брать ответственность за мигрантов. Этот материал
можно прочитать и на украинском языке Испания отказалась нести
ответственность за беженцев самостоятельно Фото: ЕРА Италия и
Мальта уже закрыли свои порты для Lifeline. В связи с этим мэр
Барселоны Ада Колао предложила принять беженцев, однако Абалос
высказался протии этой идеи.Он подчеркнул, что Испания не может
нести ответственность за мигрантов самостоятельно.Острый
миграционный кризис в Европе возник в связи с боевыми действиями на
Ближнем Востоке и в Африке. По информации президента
Европейского совета Дональда Туска, в течение 2015 года в
Европу прибыло около 1,5 млн
мигрантов.По данным Международной организации по
миграции, в 2016 году на континент перебралось 390,4 тыс.
мигрантов (погибли или пропали без вести – 5143), в
2017-м – 186,8 тыс. (3116).С начала 2018 года в Европу прибыло
51 150 мигрантов, погибли или пропали без вести – 857.11 июня
министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини запретил допускать в
порты Италии судно Aquarius, на борту которого находилось
более 600 человек. Спасатели подобрали их с различных плавсредств у
побережья Ливии. Принять судно согласилась Испания.
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