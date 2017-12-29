В 90-х в селе Чемерное погибли 30 сербов

Как сообщает DW, 11 бывших военных боснийской армии обвинили в нападении на сербское село Чемерное к северу от Сараево, в результате которого погибли 30 человек.

Еще 14 обвиняемым обвиняют убийства, пытки, бесчеловечное обращение и незаконное лишение свободы десятков сербов в районе Кониц.

Среди арестованных есть военный атташе боснийского посольства в Нидерландах.