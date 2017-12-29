|Босния обвинила 25 человек в военных преступлениях против сербов
|29.12.2017 22:30
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В 90-х в селе Чемерное погибли 30 сербовПрокуратура Боснии и Герцеговины предъявила обвинение 25 бывшим боснийским военным и полицейским в совершении военных преступлений против сербского гражданского населения и военнопленных во время войны в 1990-х годах.
Фото: telegraf.com
Как сообщает DW, 11 бывших военных боснийской армии обвинили в нападении на сербское село Чемерное к северу от Сараево, в результате которого погибли 30 человек.
Еще 14 обвиняемым обвиняют убийства, пытки, бесчеловечное обращение и незаконное лишение свободы десятков сербов в районе Кониц.
Среди арестованных есть военный атташе боснийского посольства в Нидерландах.
Напомним, что 21 декабря, в Гааге прошла церемония закрытия Международного трибунала по бывшей Югославии. Расследование военных преступлений на Балканском полуострове продолжалось с 1993 года: за это время в Гааге были осуждены 90 чиновников и военнослужащих.
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