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Босния обвинила 25 человек в военных преступлениях против сербов
29.12.2017 22:30
Босния обвинила 25 человек в военных преступлениях против сербов
В 90-х в селе Чемерное погибли 30 сербов
Прокуратура Боснии и Герцеговины предъявила обвинение 25 бывшим боснийским военным и полицейским в совершении военных преступлений против сербского гражданского населения и военнопленных во время войны в 1990-х годах.
Босния обвинила 25 человек в военных преступлениях против сербов Фото: telegraf.com

Как сообщает DW, 11 бывших военных боснийской армии обвинили в нападении на сербское село Чемерное к северу от Сараево, в результате которого погибли 30 человек.

Еще 14 обвиняемым обвиняют убийства, пытки, бесчеловечное обращение и незаконное лишение свободы десятков сербов в районе Кониц.

Среди арестованных есть военный атташе боснийского посольства в Нидерландах.

Напомним, что 21 декабря, в Гааге прошла церемония закрытия Международного трибунала по бывшей ЮгославииРасследование военных преступлений на Балканском полуострове продолжалось с 1993 года: за это время в Гааге были осуждены 90 чиновников и военнослужащих.

  • В Гааге завершился суд по военным преступлениям бывшей Югославии

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