|ДТП в Кропивницком: трехлетнего ребенка госпитализировали
|29.12.2017 22:42
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Сегодня на улице Степана Кравчинского в Кропивницкому произошло ДТП в результате которого госпитализировали трехлетнего ребенка. Об этом сообщила пресс-служба Управления патрульной полиции Кропивницкого, передает
"По предварительным данным, водитель авто Citroen 1965 года выехал на встречную полосу и допустил столкновение с автомобилем Daewoo Lanos в котором, кроме водителя, находились пассажирка и трехлетний мальчик. В салоне авто отсутствует детское кресло. Ребенок травмировался, ее госпитализировали в детскую областную больницу", - сообщили в пресс-службе.
Также в пресс-службе добавили, что уровень алкоголя в крови водителя авто Citroen в 7 превышает допустимую норму.
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