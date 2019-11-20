1 листопада в прокат вийшов серіал «Ранкове шоу» з Дженніфер Еністон і Різ Візерспун в головних ролях. Можна вже сміливо говорити про успіх - рейтинг шоу перевершив всі очікування.



З цієї нагоди згадуємо інтерв'ю 50-річної актриси для американського ELLE, в якому вона відверто розповіла про те, як останні 30 років чинить опір соціальним стереотипам.



Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений zoey grossman (@zoeygrossman) 8 Гру 2018 р. о 11:48 PST



«Шлюби з Бредом і Джастіном я вважаю вдалими, адже, розлучившись, ми продовжили рухатися у напрямку до щастя. Багато хто вважає, що заміжжя повинно бути одним на все життя і бажано до самої смерті. Але що робити, коли ти не задоволений сімейним життям? Мені здається, що є люди, створені для сім'ї та шлюбу, але я не впевнена, що відношуся до них. Хоча, хто знає, можливо, через кілька років у мене будуть чоловік і діти, адже сьогоднішня медицина творить чудеса... Я не загадую, я просто вважаю за краще перебувати в теперішньому моменті і проживати його».

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