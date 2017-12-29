Многие из задержаных турецкой полицией людей планировали теракты в
стране на Новый год, сообщило агентство Anadolu. Турецкая полиция
провела серию рейдов в Анкаре Фото: EPA В результате серии
полицейских рейдов в Анкаре были задержаны 29 человек. Перед этим
полиция в Анкаре выдала ордер на арест 46 подореваемых, ранее
задержанных в Стамбуле, 43 из которых не были гражданами
страны.Собеседник агентства рассказал, что некоторые подозреваемые,
по версии полиции, готовили теракты на Новый год.Кроме этого,
турецкие военные задержали еще четырех подозреваемых в связях с
ИГИЛ в других регионах страны.
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