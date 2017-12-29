Многие из задержаных турецкой полицией людей планировали теракты в стране на Новый год, сообщило агентство Anadolu. Турецкая полиция провела серию рейдов в Анкаре Фото: EPA В результате серии полицейских рейдов в Анкаре были задержаны 29 человек. Перед этим полиция в Анкаре выдала ордер на арест 46 подореваемых, ранее задержанных в Стамбуле, 43 из которых не были гражданами страны.Собеседник агентства рассказал, что некоторые подозреваемые, по версии полиции, готовили теракты на Новый год.Кроме этого, турецкие военные задержали еще четырех подозреваемых в связях с ИГИЛ в других регионах страны. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки полиция анкаре anadolu сообщило игил Теги: мир