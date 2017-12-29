Сборная Италии не смогла обыграть шведов и не поедет на Кубок мира-2018. Это главная сенсация европейской квалификации мундиаля.передает со ссылкой на .

Команда Джампьеро Вентуры не смогла распечатать ворота шведов и впервые за 60 лет осталась без мундиаля.

Шведы приехали в Италию в статусе аутсайдера. Но кроме преимущества после первого матча, у них было еще одно. На них практически не оказывалось давление.

Это сказалось уже на первых минутах. Гости были более раскрепощенные, спокойно, без боязни, отдавали пасы друг другу, тогда как действия хозяев отличались сумбуром. Спустя какое-то время итальянцы забрали мяч под свой контроль и начали пытаться создавать атаки.

Первый момент у ворот шведов возник в середине тайма, когда мяч после рикошета отскочил к Кандреве, но он с нескольких метров отправил его выше ворот.

Без Италии этот Кубок мира будет не таким интересным, но это реальность. Что мне сделать? Я уже извинился перед итальянцами за провал, но при мне сборная Италии показала лучший результат за последние 40 лет

Лишь на последних минутах тайма Италия стала показывать красивый футбол с интересными комбинациями, что давало надежду на убойный второй тайм.

Также запомнились действия арбитра Матеу Лаоса. Испанец не прощал игроков и спокойно раздавал желтые карточки, а также был абсолютно непреклонен при попытках футболистов выпросить пенальти.

Во втором тайме Италия продолжала больше владеть мячом, но толку от этого было крайне мало. Если не брать во внимание статистику, то матч для гостей выдался намного более простым, чем они того сами ожидали.

Работа Джампьеро в сборной завершена. Впервые за 60 лет "скуадра адзура" Кубок мира будет смотреть по телевизору.

"Без Италии этот Кубок мира будет не таким интересным, но это реальность. Что мне сделать? Я уже извинился перед итальянцами за провал, но при мне сборная Италии показала лучший результат за последние 40 лет. Мы проиграли лишь две официальные встречи", сказал Вентура.

Италия Швеция 0:0 (первый матч 0:1)

Италия: Буффон Кьеллини, Бонуччи, Барцальи Кандрева (Бернардески, 76), Пароло, Флоренци, Жоржиньо, Дармиан (Эль Шаарави, 63) Габбьядини (Белотти, 63), Иммобиле

Швеция: Ольсен Лустиг, Линделеф, Гранквист, Аугустинссон Клаессон (Роден, 72), Ларссон, Йоханссон (Свенсон, 19), Форсберг Тойвонен (Телин, 55), Берг.

Предупреждения: Бардзальи, Кьеллини, Бернардески, Иммобиле Форсберг, Йоханссон, Люстиг, Телин, Ольсен.

Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Буффон расплакался после поражения от Швеции и объявил о завершении карьеры в национальной команде.

"Я покидаю сборную Италии и оставляю ее молодым ребятам, которым есть что сказать Перину и Доннарумме. У итальянского футбола, непременно, есть будущее. Обнимаю Барцальи, Бонуччи, Кьеллини и Де Росси, с которыми мы провели почти 10 лет. Благодарю всех ребят, которые были с нами все это время", сказал Буффон со слезами на глазах.

39-летний Буффон дебютировал за сборную Италии в 1997 году. Он провел за национальную команду 174 матча, стал в ее составе чемпионом мира (2006) и вице-чемпионом Европы (2012).

Кубок мира-2018 мог стать для итальянца шестым мундиалем в карьере. Таким достижением не может похвастаться ни один футболист.

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