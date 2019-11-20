Заместитель министра инфраструктуры Александра Клитина отреагировала на неприличные слухи о том, каким путем она получила свою должность. Свой комментарий она написала на своей странице в Facebook .

"Я обожаю свою семью! Похоже что у нас неадекватная журналистика. Делают ненормальные выводы по каким-то недоказанных сплетен", - написала Клитина, отметив, что чувствует себя любимо

Вместе с тем, стало известно, такой пост ее побудил сделать украинский пранкер Джокер.

В целом непонятно, от чьего имени ведется переписка с Клитиной, но по контексту ясно, что это один из людей, имеющих доступ к премьеру, и, вероятно, кто-то старше самой 37-летней Клитиной, потому что она общается с ним на вы, кроме одного момента, когда она пишет "А это ты точно ты мне пишешь?", ответа от которого пранкер ловко избегает, написав, что он сейчас у Зеленского. Единственное, что понятно – это не ее начальник, не глава ОП Богдан и не премьер Гончарук, о которых говорится в телеграм-диалоге. Свое же назначение через постель Клитина категорически отрицает: "Я вообще тут не при чем", сразу же озвучивая рекомендации пресс-центра партии не комментировать скандал. Собеседник довольно быстро просит написать пост о любви к семье, что она быстро и выполняет.

Кроме того, она просит передать Зеленскому, "что это бред сумасшедших": "Я работаю в министерстве уже 5 лет, заслужила должность трудом".

Вероятными заказчиками сканадала она называет генерального директора сельскохозяйственного предприятия "Нибулон" Вадатурского (Алексей Вадатурский и его сын бываший народный депутат от БПП Андрей Вадатурский являются учредителями одной из крупнейших аграрных компаний страны "Нибулона", – Ред.), а также Кравцова (вероятно, глава "Укрзализныци" Евгений Кравцов - Ред.): "Не придумали ничего другого, на пустом месте новости бредовые делают. Гончарук тоже со мной работал и подтвердит, что это бред полнеший".

Джокер тут же провоцирует Клитину, задавая ей вопрос о должности посерьезнее. Замминистра не скрывает, что не прочь и возглавить какое-то министерство, в том числе и транспорта – то, в ктором она сейчас работает под началом Владислава Криклия. Она не скрывает, что с ним ей тяжело работать: "Пока он вникает, но меня очень смущает, что он приблизил к себе Галущака (государственный секретарь Мининфраструктуры Андрей Галущак – Ред.) – не том клейма негде ставить, еще китайский экспресс разворовывал при Яныке (вероятно, имеются в виду корейские поезда Hyundai, запущенные накануне Евро-2012 - Ред.)", - пишет Клитина. Она говорит, что Криклий ее отодвинул, пока руководство Мининфраструктуры "что-то крутит-мутит с тендерами", добавляя, что хотела бороться с этим, но ее отстранили. Она соглашается с мыслью Джокера, что ее шефа интересует только заработок.

В Министерстве есть люди Ахметова и Коломойского

Кроме того, она призналась честно, что в министерстве есть люди олигархов Игоря Коломойского и Рината Ахметова. В частности, у Ахметова это глава проектного офиса SPILNO при Мининфраструктуры Тарас Бойчук, также под контролем олигарха власть морских портов. А у Коломойского всегда, по ее словам, был контроль над ситуацией с аэропортом "Борисполь".

Получив якобы приглашение на встречу с Зеленским и даже отправив свое резюме Клитина говорит, что приедет в Украину в пятницу (сейчас, по данным "Страны", она в Нидерландах – Ред.), тогда она и готова встретиться с президентом, чтобы обсудить ее назначение: "Как-то не очень это красиво – сливать своего шефа", - пишет с сомнением замминистра.

К слову, на ремарку Джокера, что "Богдан помешан на красивых девушках, следовательно нужно будет, когда его не будет", замминистра лишь парировала "да не смешите".

Переписка Клитиной с Джокером 24 канал

"Сделай пост, напиши, что это все фейк. И выложи счастливое фото семьи. Я покажу Вове", – написал Джокер под чужим именем.

Переписка Клитиной с Джокером 24 канал

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