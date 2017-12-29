Так называемый закон Савченко, автором которого является внефракционный нардеп Надежда Савченко, разрешил досрочно выйти на свободу преступникам, что ухудшило ситуацию с преступностью в Украине.

Об этом в интервью агентству УНИАН рассказал глава Нацполиции Украины Сергей Князев.

«Сейчас свою роль сыграл и вовремя принят «закон Савченко». Он позволил раньше срока выйти дерзким преступникам на свободу. И они вышли не в мирную жизнь, а в воюющую страну. У них был выбор: пойти на фронт и, вероятно, погибнуть, устроиться на работу, с зарплатой 3 тыс. грн, чтобы заработать на еду, или же идти грабить. Они взялись за старое «ремесло». . Об этом сообщает "Патриоты Украины", информирует еizvestia.com.

Полицейские и общество одновременно говорили (Верховной Раде — ред.): «Что вы делаете? Это ложный шаг. Вы ни одному осужденному не дали никакого социального обеспечения, не отправили в какие-то заведения для получения образования, они не стали в очередь на работу на заводы или шахты». Законодатель, видимо, не смог предвидеть эту ошибку, ведь сам закон принимался на волне незаконных политических задержаний украинцев в РФ. Однако вышли десятки, сотни убийц. Они вышли бы в любом случае, но не в этот крайне важный период для государства», — сказал Князев.

Напомним, 26 ноября 2015 Верховная Рада проголосовала за «закон Савченко» — законопроект «О внесении изменения в Уголовный кодекс Украины относительно усовершенствования порядка зачисления судом срока предварительного заключения в срок наказания», согласно которому один день пребывания в СИЗО засчитывается за два дня лишения свободы в случае вынесения задержанному обвинительного приговора.

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