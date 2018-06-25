Как сообщает Daily Mail, за 28-летнего полузащитника "Рубина" Руслана Камболова мочу сдал другой футболист, показатели которого наиболее близко соответствовали анализам Камболова. Этот материал можно прочитать и на украинском языке По данным СМИ, в ФИФА не отреагировали на подмену допинговых проб российского футболиста Фото: ЕРА По данным издания, речь идет об анализе мочи, взятом 18 месяцев назад у игрока, включенного в расширенный состав сборной России на чемпионате мира. Министерство спорта РФ скрыло положительный тест, а затем подменило мочу.В Daily Mail утверждают, что у ФИФА есть документальное доказательство подмены проб, однако в организации никак на это не отреагировали.Издание сообщает, что мочу полузащитника заменили на анализы другого футболиста, показатели которого наиболее близко соответствовали анализам Камболова.18 июня, накануне матча сборной России с командой Египта, журналист Хайо Зеппельт написал статью для издания Sportschau, в которой со ссылкой на показания бывшего главы российского антидопингового агентства Григория Родченкова утверждает, что ФИФА действительно не расследует употребление допинга российскими футболистами.24 июня в ФИФА официально опровергли информацию о том, что якобы скрыли положительную допинг-пробу у Камболова, пишет агентство Reuters. В официальном заявлении международной федерации подчеркивается, что нет доказательств нарушения антидопингового законодательства футболистами, которые принимают участие в чемпионате мира в России.В ФИФА заверили, что все расследования в отношении игроков, попавших в предварительный состав сборной России, были закрыты еще в мае, и подчеркнули, что эксперты изучают каждый подозрительный случай. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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