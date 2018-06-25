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По данным СМИ, Россия скрыла положительный допинг-тест футболиста Камболова. В ФИФА это отрицают
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25.06.2018 22:58
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Как сообщает Daily Mail, за 28-летнего полузащитника "Рубина"
Руслана Камболова мочу сдал другой футболист, показатели которого
наиболее близко соответствовали анализам Камболова. Этот материал
можно прочитать и на украинском языке По данным СМИ, в ФИФА не
отреагировали на подмену допинговых проб российского футболиста
Фото: ЕРА По данным издания, речь идет об анализе мочи, взятом 18
месяцев назад у игрока, включенного в расширенный состав сборной
России на чемпионате мира. Министерство спорта РФ скрыло
положительный тест, а затем подменило мочу.В Daily Mail утверждают,
что у ФИФА есть документальное доказательство подмены проб, однако
в организации никак на это не отреагировали.Издание сообщает, что
мочу полузащитника заменили на анализы другого футболиста,
показатели которого наиболее близко соответствовали анализам
Камболова.18 июня, накануне матча сборной России с командой Египта,
журналист Хайо Зеппельт написал статью для издания
Sportschau, в которой со ссылкой на показания бывшего главы
российского антидопингового агентства Григория Родченкова
утверждает, что ФИФА действительно не расследует употребление
допинга российскими футболистами.24 июня в ФИФА официально
опровергли информацию о том, что якобы скрыли положительную
допинг-пробу у Камболова, пишет агентство Reuters. В официальном
заявлении международной федерации подчеркивается, что нет
доказательств нарушения антидопингового законодательства
футболистами, которые принимают участие в чемпионате мира в
России.В ФИФА заверили, что все расследования в отношении игроков,
попавших в предварительный состав сборной России, были закрыты еще
в мае, и подчеркнули, что эксперты изучают каждый подозрительный
случай.
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