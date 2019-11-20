|Зірка "Гаррі Поттера" вперше висловився про свою подругу Емму Вотсон
|20.11.2019 07:51
|
У недавньому інтерв'ю Вотсон заявила, що вважає себе «партнером з самою собою». Спілкуючись з MailOnline, Том Фелтон охарактеризував подругу як «неймовірно розумну і милу молоду леді». Після актор зазначив, що теж вважає себе «щасливим в партнерстві з самим собою».
"Мені подобається це! У перший раз таке чую, але це здорово! Я такий же, якщо бути чесним з вами, - цілком щасливий бути в партнерстві з самим собою!» - прокоментував Фелтон.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Поделитесь статьей с друзьями