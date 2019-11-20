Об этом собственному корреспонденту Укринформа в Гааге сообщили организаторы события.

Международная детская премия мира является инициативой Международной организации по защите прав детей KidsRights.

Как сообщал Укринформ, 16-летняя шведская экологическая активистка Грета Тунберг и камерунская правозащитница Дивина Малум стали лауреатами Международной детской премии мира. Торжественная церемония состоится 20 ноября в Гааге.

Климатическая активистка Грета Тунберг 25 сентября, получила премию "За правильный образ жизни" (Right Livehood Award) одноименного шведского фонда, которую также называют альтернативной Нобелевской премией.

23 сентября Грета Тунберг выступила на саммите ООН по вопросам изменения климата в Нью-Йорке с жестким заявлением, обвинив мировых лидеров в том, что они "украли ее мечты и детство".

Тунберг уже более года организует акции протеста "Пятницы ради будущего", добиваясь более эффективной защиты климата. Ее еженедельная школьная забастовка переросла в международное экологическое движение, к которому присоединились сотни тысяч людей по всему миру.

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