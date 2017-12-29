С приближением выборов 2019 году в Украине возрастут протестные настроения.передает со ссылкой на .

Об этом в комментарии для Gazeta.ua рассказал политолог Сергей Толстов.

"Никто не выходит протестовать, когда у него все хорошо. Протестные настроения связаны с уровнем жизни населения. Цены и тарифы поползти вверх, население будет становиться беднее и градус социальной напряженности будет увеличиваться ", - объясняет знаток.

Политолог считает, что катализатор для массовых протестов может появиться во время выборов в Верховную Раду или президента.

"Сейчас людей больше волнует их собственное благосостояние. Марши, происходящие сейчас, не имеют ничего общего с перспективами масштабных всеукраинских протестов.

Катализатором может стать большое социальное потрясение. Какое-то громкое уголовное дело против популярной в народе человека. Результаты выборов, которые не будут удовлетворять большинство. Или какой-то совершенно абсурдный закон, ухудшит социальное положение украинцев. Тогда может быть очередная революция, прогремит не только на всю Украину, но и на весь мир ", - объясняет Сергей Толстов

"Надо развивать критическое мышление. Анализировать ситуацию и понимать, кто выигрывает от того или иного протеста. Люди должны думать головой, а не слепо верить всему, что звучит из телевизора или трибуны ", - добавляет знаток.

В 2018 году в Украине проходил ряд политических акций. Наиболее масштабными из них были протесты под Верховной Радой 17 октября за снятии депутатской неприкосновенности, принятие нового избирательного законодательства и создание антикоррупционного суда. Также марш за импичмент, инициированный Михаэлем Саакашвили.

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