|"Градус социального напряжения увеличится" - Толстов
|29.12.2017 22:58
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С приближением выборов 2019 году в Украине возрастут протестные настроения.передает со ссылкой на .
Об этом в комментарии для Gazeta.ua рассказал политолог Сергей Толстов.
"Никто не выходит протестовать, когда у него все хорошо. Протестные настроения связаны с уровнем жизни населения. Цены и тарифы поползти вверх, население будет становиться беднее и градус социальной напряженности будет увеличиваться ", - объясняет знаток.
Политолог считает, что катализатор для массовых протестов может появиться во время выборов в Верховную Раду или президента.
"Сейчас людей больше волнует их собственное благосостояние.
Марши, происходящие сейчас, не имеют ничего общего с перспективами
масштабных всеукраинских протестов.
"Надо развивать критическое мышление. Анализировать ситуацию и понимать, кто выигрывает от того или иного протеста. Люди должны думать головой, а не слепо верить всему, что звучит из телевизора или трибуны ", - добавляет знаток.
В 2018 году в Украине проходил ряд политических акций. Наиболее масштабными из них были протесты под Верховной Радой 17 октября за снятии депутатской неприкосновенности, принятие нового избирательного законодательства и создание антикоррупционного суда. Также марш за импичмент, инициированный Михаэлем Саакашвили.