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В Турции арестованы 75 человек по подозрению в связях с ИГИЛ
29.12.2017 23:00
В Турции арестованы 75 человек по подозрению в связях с ИГИЛ
По предварительным данным, некоторые из подозреваемых готовились к террористической атаке на празднование Нового года
Турецкая полиция арестовала по меньшей мере 75 человек по подозрению в связях с террористической группой "Исламское государство" (ИГИЛ) в столице Анкаре и Стамбуле.
В Турции арестованы 75 человек по подозрению в связях с ИГИЛ Фото: rbc.ua

Об этом Anadolu сообщил источник в полиции.

Антитерористическая полиция провела серию рейдов в Анкаре, задержав 29 человек. Рейды провели после того, как прокуратура Анкары выдала ордера на арест 46 подозреваемых, большинство из которых, как сообщается, были иностранцами. Отметим, что 46 подозреваемых - 43 из них иностранные граждане - были задержаны в Стамбуле.

По предварительным данным, некоторые из подозреваемых готовились к террористической атаке на празднование Нового года. Во время операций в обоих городах было изъято большое количество документов.

Напомним, ранее турецкие силы безопасности задержали 12 человек, подозреваемых в связях с "Исламским государством", которые планировали теракты во время новогодних праздников.

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