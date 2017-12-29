По предварительным данным, некоторые из подозреваемых готовились к террористической атаке на празднование Нового года

Об этом Anadolu сообщил источник в полиции.

Антитерористическая полиция провела серию рейдов в Анкаре, задержав 29 человек. Рейды провели после того, как прокуратура Анкары выдала ордера на арест 46 подозреваемых, большинство из которых, как сообщается, были иностранцами. Отметим, что 46 подозреваемых - 43 из них иностранные граждане - были задержаны в Стамбуле.

По предварительным данным, некоторые из подозреваемых готовились к террористической атаке на празднование Нового года. Во время операций в обоих городах было изъято большое количество документов.