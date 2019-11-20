|Ксенія Собчак мило привітала сина з днем народження
|20.11.2019 08:10
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У Instagram Собчак опублікувала спільний портрет з дитиною.
«Правильно все-таки люди кажуть - хочеш бути щасливим, зроби собі щастя сам! Сьогодні три роки, як джерело щастя живе в моєму будинку», - підписала кадр вона.
У коментарях прихильники Собчак вітають її з днем народження сина. Деякі натякають на те, що Платону потрібен брат або сестра, щоб «щастя стало ще більше».
У вересні Ксенія Собчак вийшла заміж за режисера Костянтина Богомолова. Вона продовжує спільне з Віторганом виховання спільну дитину.
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