Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко обратился к Темному рыцарю в эфире ток-шоу "Час с Тиграном Мартиросяном" на телеканале НАШ.

"Дай Бог, чтобы это были чистые намерения для того чтобы восстановить справедливость, а не какой-то заказной медиа-проект", - отметил Корниенко.

Ранее он также обращался к пранкеру Джокеру, который переписывался с депутатами.

"Дай Бог, чтобы это было с хороших мотивов. Если касательно Джокера, то честно, мне как-то господина Атрошенко даже было чуть жаль, потому что мне кажется это не уровень Джокера - мэры городов мелких, каких-то областных центров. Продолжай с депутатами", - сказал Корниенко.

Александр Корниенко прокомментировал новость о том, что в Верховной Раде депутатам платят зарплату в конвертах.

"Нет, это невозможно, это же коррупция", - заявил Корниенко.

На вопрос ведущего о том, платилась ли зарплата народным депутатам в конвертах, Корниенко ответил, что он исключает такой вариант.

"Это же может быть не зарплата, а может быть какая то разовая… Какая-то взятка, это нужно доказать. НАБУ этим занимается, надо открывать производства, писать заявления. НАБУ будет разбираться, является ли это коррупцией или нет", - сообщил глава партии.

Корниенко также добавил, что в партии проводится внутреннее расследование фактов коррупции в парламенте.

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