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"Дай Бог": главный "слуга" Корниенко обратился через телевизор к виртуозным "Джокерам" и "Рыцарям"
20.11.2019 08:13

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко обратился к Темному рыцарю в эфире ток-шоу "Час с Тиграном Мартиросяном" на телеканале НАШ.

"Дай Бог": главный "слуга" Корниенко обратился через телевизор к виртуозным "Джокерам" и "Рыцарям"

"Дай Бог, чтобы это были чистые намерения для того чтобы восстановить справедливость, а не какой-то заказной медиа-проект", - отметил Корниенко.

 

 

Ранее он также обращался к пранкеру Джокеру, который переписывался с депутатами.

"Дай Бог, чтобы это было с хороших мотивов.

 

Если касательно Джокера, то честно, мне как-то господина Атрошенко даже было чуть жаль, потому что мне кажется это не уровень Джокера - мэры городов мелких, каких-то областных центров.

 

Продолжай с депутатами", - сказал Корниенко.

 

Александр Корниенко прокомментировал новость о том, что в Верховной Раде депутатам платят зарплату в конвертах.

 

"Нет, это невозможно, это же коррупция", - заявил Корниенко.

На вопрос ведущего о том, платилась ли зарплата народным депутатам в конвертах, Корниенко ответил, что он исключает такой вариант.

"Это же может быть не зарплата, а может быть какая то разовая…

Какая-то взятка, это нужно доказать.

 

 

 

НАБУ этим занимается, надо открывать производства, писать заявления. НАБУ будет разбираться, является ли это коррупцией или нет", - сообщил глава партии. 

Корниенко также добавил, что в партии проводится внутреннее расследование фактов коррупции в парламенте.

 

 

 

 

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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