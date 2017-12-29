Президент Украины Петр Порошенко хотел внести две кандидатуры на должность главы Нацбанка Украины для голосования в Верховной Раде, но, скорее только, не почувствовал поддержки между депутатов. Об этом сказала представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко. | Ирина Луценко об избрании главы НБУ: Мы будем пытаться это делать сразу после начала работы Верховной Рады Фото: rada.gov.ua "Есть две кандидатуры, называть я их не буду. Президент хотел вносить эти две кандидатуры для голосования в зале. Я так понимаю, он не почувствовал поддержки, голосов, следовательно кандидатура не была внесена. Мы будем пытаться это делать сразу после начала работы Верховной Рады", – сказала она. ВИДЕО Видео: 112 Украина / YouTube 10 апреля 2017 года глава НБУ Валерия Гонтарева официально заявила об уходе в отставку с 10 мая. В настоящий момент она находится в отпуске. Президент Украины Петр Порошенко до сих пор не подписал ее заявление.Агентство "Українські новини" писало в сентябре, что президент намерен предложить Верховной Раде назначить председателем правления Нацбанка исполняющего обязанности руководителя регулятора Якова Смолия. Он с 11 мая исполняет обязанности главы НБУ. Отмечалось, что вторая кандидатура – председатель правления "Райффайзен Банк Аваль" Владимир Лавренчук – не набирает голосов в парламенте.В декабре Смолий заявил, что президент не предлагал ему возглавить НБУ. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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