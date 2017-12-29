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Ирина Луценко: У президента есть две кандидатуры на должность главы НБУ, называть я их не буду
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29.12.2017 23:09
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Президент Украины Петр Порошенко хотел внести две кандидатуры на
должность главы Нацбанка Украины для голосования в Верховной Раде,
но, скорее только, не почувствовал поддержки между депутатов. Об
этом сказала представитель президента в Верховной Раде Ирина
Луценко. | Ирина Луценко об избрании главы НБУ: Мы
будем пытаться это делать сразу после начала работы Верховной Рады
Фото: rada.gov.ua "Есть две кандидатуры, называть я их не буду.
Президент хотел вносить эти две кандидатуры для голосования в зале.
Я так понимаю, он не почувствовал поддержки, голосов, следовательно
кандидатура не была внесена. Мы будем пытаться это делать сразу
после начала работы Верховной Рады", – сказала
она. ВИДЕОВидео: 112 Украина / YouTube 10 апреля
2017 года глава НБУ Валерия Гонтарева официально заявила об
уходе в отставку с 10 мая. В настоящий момент она находится в
отпуске. Президент Украины Петр Порошенко до сих пор не подписал ее
заявление.Агентство "Українські новини" писало в сентябре, что
президент намерен предложить Верховной Раде назначить
председателем правления Нацбанка исполняющего обязанности
руководителя регулятора Якова Смолия. Он с 11 мая исполняет
обязанности главы НБУ. Отмечалось, что вторая кандидатура –
председатель правления "Райффайзен Банк Аваль" Владимир
Лавренчук – не набирает голосов в парламенте.В декабре Смолий
заявил, что президент не предлагал ему возглавить НБУ.
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