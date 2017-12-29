59 депутатов Верховной Рады просят Конституционный Суд признать неконституционным привлечение чиновников к уголовной ответственности за незаконное обогащение.

Об этом говорится в конституционном представлении от 12 декабря, передают сегодня Українські Новини. Об этом сообщает "Экономика от Пророка", информирует еizvestia.com.

Представителем группы инициаторов указан депутат Верховной Рады Павел Пинзеник («Народный фронт»).

Кроме него, между инициаторов значатся депутаты Максим Поляков и Евгений Дейдей (НФ), подозреваемые в незаконном обогащении и получении неправомерной выгоды.

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Инициаторы просят КС немедленно (в течение 1 месяца) рассмотреть представление и признать неконституционной ст. 368-2 (незаконное обогащение) Уголовного кодекса.

Депутаты считают, что данная статья Уголовного кодекса нарушает 9 положений Конституции, в том числе ст. 1, согласно которой Украина является правовым государством, и ст. 58, согласно которой нормативно-правовые акты не имеют обратного действия во времени.

Кроме того, депутаты считают, что ст. 368-2 Уголовного кодекса нарушает ст. 62 Конституции, которая запрещает обосновывать обвинение на допущениях и освобождает лицо от обязанности доказывать свою невиновность.

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Также, по мнению парламентариев, что Основной закон разрешает чиновникам не давать показания против членов семьи при привлечении к уголовной ответственности за незаконное обогащение.

Инициаторы представления уверены, что ст. 368-2 нарушает конституционное право на состязательность сторон в судебном процессе, так как возлагает на обвиняемого обязанность доказывать законность происхождения своего имущества.

Все это выглядит как анекдот. Коррупционеры-нардепы считают незаконным привлечение их к уголовной ответственности за незаконное обогащение. Может, им за это еще и награды выдавать?

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