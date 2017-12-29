По словам глава Госпогранслужбы Петра Цигикала, два отряда "Дозор-М" сейчас действуют в Одессе и Мариуполе. Глава Госпогранслужбы анонсировал усиление морской границы Фото: Петро Цигикал / Facebook "Я надеюсь, что у нас появятся еще и "Дозор-М", формирование которых мы обсуждаем с нашими американскими партнерами. Будем их разворачивать по Азовскому и Черному морям. Точки дислокации будут определены. Это еще около семи подразделений", – сказал он.По словам Цигикала, два таких отряда сейчас действуют в Одессе и Мариуполе."Они, можно так сказать, обеспечены по последнему слову техники. Буквально на днях от наших американских партнеров туда поступило специальное водолазное оборудование", – отметил глава Госпогранслужбы.Он добавил, что в планах ведомства – серьезное расширение "Дозоров", их дислокация в регионах с подчинением центральному аппарату в Киеве. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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