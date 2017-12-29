По словам глава Госпогранслужбы Петра Цигикала, два отряда
"Дозор-М" сейчас действуют в Одессе и Мариуполе. Глава
Госпогранслужбы анонсировал усиление морской границы Фото: Петро
Цигикал / Facebook "Я надеюсь, что у нас появятся еще и "Дозор-М",
формирование которых мы обсуждаем с нашими американскими
партнерами. Будем их разворачивать по Азовскому и Черному морям.
Точки дислокации будут определены. Это еще около семи
подразделений", – сказал он.По словам Цигикала, два таких
отряда сейчас действуют в Одессе и Мариуполе."Они, можно так
сказать, обеспечены по последнему слову техники. Буквально на днях
от наших американских партнеров туда поступило специальное
водолазное оборудование", – отметил глава Госпогранслужбы.Он
добавил, что в планах ведомства – серьезное расширение
"Дозоров", их дислокация в регионах с подчинением центральному
аппарату в Киеве.
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