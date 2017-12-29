В Италии убили украинку Софию Мельник. Женщина могла быть еще живой до того, как ее выбросили в овраг,передает со ссылкой на .

Убить ее могли с помощью молотка или палки с закругленными концами.

Вскрытие тела показало следы многочисленных ударов.

Итальянские журналисты предполагают, что царапины могли остаться из-за падения тела в балку.

Тело 43-летней Украинский Софии Мельник нашли в горах провинции Тревизо, Италия. На нем обнаружены следы насильственной смерти.

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