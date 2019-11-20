В Полтавской области мужчина сел на восемь лет за изнасилование собственной матери - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
Главная
Новости
Политика
Мир
Экономика
Аналитика
События
Поиск
Новости
Погода
,
Новости
, загрузка...
В Полтавской области мужчина сел на восемь лет за изнасилование собственной матери
20.11.2019 09:02
В Полтавской области мужчину осудили на восемь лет за надругательство над матерью
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
происшествия
события
украина
надругательство
над
матерью
лет
восемь
Новости
Поделитесь статьей с друзьями
RSS
2008-2019 ©
Svodka.net - Новости Украины и Мира.
Все права защищены
Personalized Childrens Books
Personalised Kids Books
Personalised Kids Books
-->