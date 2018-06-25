Зборовский районный суд Тернопольской области вынес приговор мужчине, который убил на первом свидании женщину.

Задержанный проведет за решеткой 12 лет. Кроме того должен возместить 500 тыс. грн морального ущерба в пользу дочери погибшей, говорится в Едином государственном реестре судебных решений,передает со ссылкой на .

Мужчина родом из села Калиновка Зборовского района Тернопольской области. Женщина - с Войславичей Сокольского района Львовской области. Они познакомились в социальной сети. В августе прошлого года, когда жена попала в больницу, мужчина пригласил женщину к себе в гости. Будущая жертва приехала к мужчине на такси в 00:30. Отпраздновать первую встречу решили на берегу пруда. Мужчина ударил женщину кулаком в лицо, когда она предложила поехать к нему домой. В ответ она начала громко ругаться и угрожала вызвать полицию.

Кавалер заклеил женщине рот скотчем, схватил за шею и душил, пока она не перестала дышать. К одежде привязал 14-килограммовый камень и тело бросил в воду. Сумку с мобильным телефоном и косметикой забрал домой. Через три дня рыбак увидел ногу в пруду и удилищем вытащил тело.

Правоохранители вычислили и задержали убийцу. Душегуб свою вину признал, но показания давать отказался.

В Киево-Святошинском районе столицы 33-летний мужчина пытался обокрасть 44-летнюю местную жительницу. Они познакомились через интернет. Но на долгожданное свидание кавалер приехал с ножом. Угрожая убить женщину, он потребовал у нее деньги и даже продать автомобиль. Испуганная женщина даже взяла в долг деньги у подруг и отдала злоумышленнику 42 тысяч гривен.

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