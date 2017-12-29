Курт Волкер, спецпредставитель Госдепартамента США по Украине, считает, что бои на Донбассе в 2017 году были самыми жестокими за последние три года. Но в итоге Россия не достигла смены курса Украины, а добилась «прямо противоположного результата».

Об этом он сказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы», информирует еizvestia.com.

«Реальность заключается в том, что в последние несколько недель на Донбассе шли самые ожесточенные бои со времен боев в Авдеевке в феврале. В самом начале конфликта в 2014 году столкновения были самыми жестокими, но с тех пор 2017 год стал самым ожесточенным за три года — с артиллерией, снайперами, и так далее», — сказал Волкер.

На его взгляд, такая эскалация связана с тем, что «все это время Россия надеялась, что это надавит на Киев или приведет к смене правительства в Украине на более дружественное по отношению к России, более пророссийское». Но в реальности, по мнению Волкера, российская интервенция привела к прямо противоположному результату: украинское руководство теперь «более скептическое в отношении России и более ориентированное на Запад, чем оно было когда-либо ранее».

Спецпредставитель Госдепа США по Украине при этом подчеркнул, что усиление активности боев «до очень высокого уровня» по времени совпало с выводом Россией своих военных из Совместного центра контроля и координации.

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С другой стороны, как указывает Волкер, «в Украине, на всей ее территории, нет никакой угрозы русскоговорящему населению. Люди работают и живут обычной жизнью. И единственное место, где это не так, где люди страдают, — это место конфликта на Донбассе. И способность развернуть ситуацию находится в руках России».

Соответственно, один из ключевых вопросов для прекращения конфликта на Донбассе – «контроль украинской стороной российско-украинской границы, речь, конечно, не идет о закрытии границы, но она должна находиться под контролем, сейчас же граница полностью контролируется Россией».

Дипломат напомнил, что если Россия решит снова вторгнуться в Украину и забрать часть ее территории, то это «не принесет ей того, на что она надеялась». «А принесет только обратные результат, став для России затратным предприятием, и затраты будут только расти. И потому что в этом всем никакой выгоды для России нет, это все не имеет смысла», — подчеркивает Волкер.

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