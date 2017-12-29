27 декабря в супермаркете "Перекресток" в Санкт-Петербурге произошел взрыв, ответственность за который взяли на себя террористы ИГИЛ. Взрыв в Санкт-Петербурге произошел 27 декабря Фото: EPA #ISIS Claims Credit for #SaintPetersburg Market Bombing #Russia https://t.co/1Zf1uTRubL — SITE Intel Group (@siteintelgroup) 29 декабря 2017 г. 27 декабря в супермаркете "Перекресток" в Санкт-Петербурге произошел взрыв, пострадали 13 человек. Самодельная бомба с поражающими элементами была заложена в камере хранения.Следственный комитет РФ по Санкт-Петербургу открыл уголовное дело по статье о покушении на убийство двух и более лиц общеопасным способом.Президент РФ Владимир Путин 28 декабря заявил, что взрыв был терактом. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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