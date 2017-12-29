В сообщении шахматистки Анны Музычук идет речь о том, что она приняла решение не ехать на чемпионат мира в Саудовскую Аравию. Музычук стала "чемпионкой" между украинцев в Facebook Фото: Anna Muzychuk / Facebook На данный момент пост собрал 144 тыс. лайков, им поделились более 67 тыс. человек и прокомментировали 18 тыс. пользователей. https://www.facebook.com/anna.muzychuk.9/posts/1664124963648529 Обычно записи популярных украинских блогеров редко набирают больше 10 тыс. лайков.Для примера, пост президента Украины Петра Порошенко об освобождении 73 украинских заложников на данный момент собрал 5,9 тыс. лайков.В сообщении Музычук идет речь о том, что она приняла решение не ехать на чемпионат мира в Саудовскую Аравию из-за отношения к женщинам в этой стране. В частности, участницам чемпионата выдвинули условие носить арабскую плащ-накидку абаю.По словам украинки, ей не хочется "чувствовать себя существом второго сорта"."Я готова защитить свои принципы и пропустить мероприятие, где через пять дней я могла заработать больше, чем на десятке других турниров", – подчеркнула шахматистка.Решение не ехать в Саудовскую Аравию приняла также ее сестра Мария Музычук. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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