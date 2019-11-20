Глава фракции "Слуга народ" Давид Арахами заранее знал о аудиозаписи с разговорами Юзика и компании
20.11.2019 09:46
Народный депутат Верховной Рады Украины Ольга Василевская-Смаглюк заявила, что глава фракции "Слуга народ" Давид Арахами заранее знал о аудиозаписи с разговорами, фигурантом которых является Юрий Коряченков ( "Юзик").
Об этом она сообщила в эфире телеканала НАШ. Макси-ТВ.
Василевская отметила, что Арахамия знал о разговорах еще до того, как нардеп Поляков их обнародовал.
"Когда у нас были встречи на фракции об исключении Полякова и Скороход, мы спросили у Давида Арахамия, если станет известно, что в ресторан" Околица "велись определенные разговоры, имеющие корупционногенний характер, будет ли он исключать фигурантов этих разговоров из фракции.
Он сказал твердое "да".
И я кроме этого знаю, что этот аудиозапись, который Поляков выложил на днях в эфир, Давид Арахамия слушал её, по-моему, еще две-три недели назад, и он знал стуь этих разговоров.
Поэтому, если он обещал исключить этих людей из фракции, то будем с нетерпением этого ждать ", - отметила она.
"Самое удивительное, что от фракции, партии, правоохранительных органов и Офиса Президента ноль реакции на происходящее, а судя по перепискам Джокера, пресс-служба предлагает участникам и фигурантам записи "не оправдываться".
При этом с каждым разом детали разговора все хуже и острее.
У меня такое чувство, что скоро, на следующем фрагменте, мы услышим как депутаты убивают и расчленяют официанта ресторана Околица, который их записывал, а пресс-служба скажет им не оправдываться.." - Заявил народный депутат Антон Поляков.