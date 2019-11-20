Народный депутат Верховной Рады Украины Ольга Василевская-Смаглюк заявила, что глава фракции "Слуга народ" Давид Арахами заранее знал о аудиозаписи с разговорами, фигурантом которых является Юрий Коряченков ( "Юзик").

Об этом она сообщила в эфире телеканала НАШ. Макси-ТВ.

Василевская отметила, что Арахамия знал о разговорах еще до того, как нардеп Поляков их обнародовал.

"Когда у нас были встречи на фракции об исключении Полякова и Скороход, мы спросили у Давида Арахамия, если станет известно, что в ресторан" Околица "велись определенные разговоры, имеющие корупционногенний характер, будет ли он исключать фигурантов этих разговоров из фракции.

Он сказал твердое "да".

И я кроме этого знаю, что этот аудиозапись, который Поляков выложил на днях в эфир, Давид Арахамия слушал её, по-моему, еще две-три недели назад, и он знал стуь этих разговоров.

Поэтому, если он обещал исключить этих людей из фракции, то будем с нетерпением этого ждать ", - отметила она.