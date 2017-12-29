Украинцы приводят ко власти системных политиков, потому что боится изменений. Поэтому ситуация в стране не улучшается, а общество деградирует,передает со ссылкой на .

Такое мнение высказал политолог Валентин Бушанский в интервью Gazeta.ua.

"Почему выбрали Кравчука? Потому что он был прогнозируемый. Его знали и не ожидали сюрпризов. Он был гарантией, что ситуация в стране не изменится. Это специфика Украины. Голосуем против изменений. Кучма - так же представитель политической номенклатуры. Выбрали его, чтобы не с появился Чорновил с реформами. Янукович - дешевая и плохая ксерокопия Кучмы. делал попытку реформировать страну. Но он так же был системным политиком. Кучма говорил о рабочих местах, реальном производстве, зарплатах и пенсиях. Янукович, - то же самое. И Порошенко говорит о том же.

Украинцы выбирают верность. Не верят в будущее. Боятся перемен, потому что в прошлом они приводили к негативным последствиям. Ситуация с Крымом и Донбассом - следствие постепенной деградации украинского общества. Все "гоблины", "прокуроры-няши", "плотницкие" - плоть от плоти украинский народ.

Теперь хотим каких-то изменений. А что может случиться? Самые буйные погибли под Иловайском. Самые ответственные ежедневно умирают в окопах. Хитрые "откосили". Более активные в Польше спрятались. У кого есть связи - стали народными депутатами. У нас нет людей, которые способны изменить страну", - высказался знаток.

Россия аннексировала Крым в марте 2014-го. Летом того же года вооруженные силы начали принимать прямое участие в боевых действиях против Вооруженных сил Украины на Донбассе.

Из-за российской агрессии на Донбассе погибли более 10 тыс. украинцев.

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