Есть очень большой риск, что тарифы на услуги ЖКХ в 2018 году вырастут на 30-40% для населения и на 50% для бизнеса, что приведет к росту всех цен и тарифов в стране. Цены на нефть растут, и для нас сейчас была бы идеальна ревальвация гривны.

Виталий Шапран, главный финансовый аналитик рейтингового агентства «Эксперт-Рейтинг», член исполкома Украинского общества финансовых аналитиков, информирует еizvestia.com.

– Я думаю, что 2018 год будет не хуже, чем 2017-й, и это подтверждают прогнозы международных организаций и НБУ, однако всегда есть риск, что что-то пойдет не так, как это было в 1998 и 2008 гг.

Думаю, что одна из самых серьезных и трудно преодолимых проблем – это отток трудовых ресурсов в страны ЕС. Когда число занятых в экономике уменьшается, есть риск охлаждения роста или даже падения ВВП и срыва выполнения бюджетных показателей.

Второе – это рост импорта и сокращение динамики роста экспорта. Январь-сентябрь 2017 года мы окончили с отрицательным торговым сальдо в размере 196 млн долл., но нет гарантий, что этот почти нулевой показатель для Украины удастся удержать в 2018 году, а это зависит не только от нас, но и от ситуации на наших ключевых сырьевых экспортных рынках.

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Инфляция будет выше 10%, но меньше чем в 2017 году. Основным драйвером будет административная составляющая, рост цен в соседних странах и рост социальных выплат, но последний показатель будет иметь ограниченное влияние на инфляцию.

Реформы по рецептам наших западных партнеров будут продолжены, так как у Украины нет особого выбора и ресурсов, чтобы этот выбор сделать самостоятельно.

Александр Охрименко, президент Украинского аналитического центра

– В 2018 году нужно будет погашать внешних долгов больше, чем в 2017 году. Только госдолга нужно будет погасить на 4,3 млрд долл., тогда как в 2017 году этот показатель был на уровне 3,3 млрд долл. Кроме того сложнее будет размещать еврооблигации (Украина планирует привлечь 2 млрд долл.). В США ФРС поднимает базовую ставку, а это значит, что международные инвесторы будут требовать больше процентов по облигациям развивающихся стран, к которым относится и Украина.

Рост цен на нефть приведет к тому, что в Украине придется повышать тарифы на услуги ЖКХ как для населения, так и для бизнеса. При этом стоимость энергоресурсов будет расти быстрее, чем цены на зерно и металл (основные украинские экспортные товары). Поэтому в 2018 году недостаток во внешней торговле может вырасти до 7 млрд долл., а это нужно будет перекрывать за счет золотовалютных резервов (на конец ноября-2017 – 19 млрд долл.).

И конечно риск политический. В 2019 году в Украине пройдут президентские и парламентские выборы, и политические катаклизмы могут только возрастать. А это будет только вредить экономике!

К сожалению, наша власть больше говорит о реформах, но мало что делает. Уже давно можно было бы запустить рынок поставщиков услуг ЖКХ, но прошло уже два года, и госчиновники это «заморозили». То же самое и земельная реформа, и децентрализация. Скорее только, эта власть ничего делать не будет – им и так хорошо.

Экономика Украины может расти, только если запустят кредитование бизнеса. Это сложно, но это нужно. Это даст толчок росту ВВП. Было бы хорошо, если бы запустили и ипотечное кредитование. Это так же положительно отразилось бы на экономике. И самое главное – нужно, чтобы курс гривны был стабильным в течение года. Он может варьироваться от 26 до 27 грн./долл. Но не больше. Сейчас главная цель страны – это не экспорт, а развитие внутреннего рынка, а для этого нужно кредитование, рост зарплат и стабильность в стране.

Есть очень большой риск, что тарифы на услуги ЖКХ в 2018 году вырастут на 30-40% для населения и на 50% для бизнеса, что приведет к росту всех цен и тарифов в стране. Цены на нефть растут, и для нас сейчас была бы идеальна ревальвация гривны.

Алексей Амфитеатров, директор рейтингового агентства IBI-Rating

– Касательно 2018 года я бы говорил об усилении экономических рисков. Риски для национальной валюты могут усилиться в виду сохранения дефицита счета текущих операций платежного баланса, при неопределенном сценарии развития сотрудничества с МВФ и Еврокомиссией. При этом, согласно данным НБУ, погашение государственного и гарантированного долга в 2018 году запланировано на уровне 7 млрд долл. Частично «выручить» правительство могут внешние финансовые рынки, где пока сохраняется высокий «аппетит к риску».

Во внешней торговле (в т. ч. услуги транзита) постепенно снижается привлекательность страны в качестве транзитера. Речь идет о строительстве обводных газопроводов и разработке новых транзитных железнодорожных и автосообщений для доставки грузов ЕС через другие страны – Польшу, Белоруссию, Россию, что связано с действием взаимных торговых и транспортных запретов между Украиной и РФ. Заметно усилились риски для отечественных товаропроизводителей со вступлением в силу неполитической части соглашения о Зоне свободной торговли между Украиной и ЕС (с 1 сентября 2017 г.) – страна, по сути, оказалась «на шпагате», потеряв возможности применять преференции для отечественных компаний, и часть рынка стран СНГ/ТС.

Многие банки не определились со стратегией по дальнейшему развитию (это касается и западных финансовых групп), что существенно ограничивает их кредитную активность. Допускаю, что при дальнейшем ужесточении монетарной политики НБУ недостаток ликвидности в реальном секторе будет сохраняться при одновременном ее переизбытке в низкорисковых инструментах.

Важное значение имеют внешние судебные споры. Национализация «ПриватБанка» уже не обойдется без судебных последствий. В 2018 году эта тенденция усилится, так как ожидается принятие судебных решений по просроченным евробондам-2013 (рассматривается в Высоком суде Лондона) и транзитному спору между «Нафтогазом» и «Газпромом» (Стокгольмский арбитраж), а также по множеству более мелких споров (в т. ч. в ICSID). Результат рассмотрения исков будет влиять не только на внешнюю ликвидность государства, но также на его репутацию и инвестиционную привлекательность.

Важным фактором остается недостаток рабочей силы и низкая ее производительность. Регуляторное поле в сфере трудовых отношений не отвечает реалиям. Обучение рабочим специальностям не пользуется высоким спросом, несмотря на то, что по целому ряду специальностей оплата выше, чем у «офисного планктона». Утечка человеческого капитала сдерживает развитие внутреннего производства.

Конфликт на Донбассе будет влиять на экономику в 2018 году сильнее. Украине, видимо, под давлением других стран придется признать социальные обязательства перед жителями ОРДЛО. Затраты на восстановление региона будут существенными, а кто будет финансировать и из каких источников – пока непонятно.

Кроме того, нужно учитывать нестабильность операционной среды. Законодательство снова будет меняться; результат – неизвестен. В рамках соглашения с МВФ, ЕС и другими организациями Украина взяла на себя целый ряд обязательств – земельная, медицинская, пенсионная реформы, реформа финансового сектора, ЖКХ (в отдельных аспектах). Многие «реформы» еще не реализованы, некоторые приняты, но начнут действовать только со 2018 года. На мой взгляд, некоторые нововведения могут содержать риски для экономики (отдельных направлений), поскольку прогнозируемость и стабильность конечного результата под большим вопросом.

Прогнозы международных организаций, международных рейтинговых агентств и госорганов сложно назвать оптимистичными – все эти организации прогнозируют незначительный рост (можно рассматривать как «отскок», после значительного падения в 2014 году) и делают выговор на сохранении высоких рисков.

Многие реформы в Украине проводятся в рамках «критической необходимости» – под выделение траншей и кредитов. Реализация отдельных мер довольно органично ложится в зону интересов правительства, отечественных и иностранных ФПГ. Некоторые аспекты могут ущемлять чьи-то интересы, следовательно вероятно будут реализованы лишь под давлением доноров и т. н. «партнеров».

Определенное повышение тарифов вполне вероятно (если будут приняты политические решения), но уровень роста зависит в большей степени от сопутствующих неэкономических рисков.

По ценам на товары: многое будет зависеть от курсовой стабильности, а также изменения реальных доходов населения. Прогноз НБУ по инфляции можно назвать оптимистическим, учитывая тот факт, что в 2017 году реальная инфляция выходит за рамки прогнозируемых значений.

Дмитрий Чурин, глава аналитического департамента инвестиционной компании Eavex Capital

– Макроэкономические показатели за 2017 год оказались в рамках ожиданий. При этом важно понимать, что рост ВВП на уровне 2-2,5% в этом году – это очень низкий показатель для нашей страны, которая пытается выйти из затянувшегося кризиса.Экономические прогнозы на 2018 год на данный момент остаются очень сдержанными, так как власти страны отказываются проводить ряд реформ, что уже привело к приостановке сотрудничества с МВФ. Важность программы МВФ во многом определяется не только полученными деньгами от фонда, но и показателем того, что страна идет в правильном направлении. Сейчас очень сложно привлечь стратегических иностранных инвесторов в Украину, так как они видят, что даже МВФ не готов выделять новые деньги из-за тех политических процессов, которые не дают стране полноценно развиваться.

Правительство на 2018 год закладывает рост ВВП на 3% при потребительской инфляции в 9%. С одной стороны, такой сценарий выглядит относительно реалистичным. С другой стороны, для успеха страны необходим рост ВВП более 4% в год. Такой рост можно получить только при условии активного привлечения прямых иностранных инвестиций (ПИИ). По итогам 2017 года чистый приток ПИИ оценивается приблизительно в 2,5 млрд долл., а необходимо, чтобы был приток как минимум 5 млрд долл. Напомним, что в период 2005-2008 гг. Украина привлекала в среднем по 8 млрд долл. ПИИ в год.

Касательно курса гривны на 2018 год, в данном вопросе есть много неопределенности. Во-первых, заложенный в бюджете средний курс в 29,3 грн/долл. нельзя считать состоявшимся фактом. На наш взгляд, вполне возможен сценарий, что курс доллара удастся удержать ниже 29 грн./долл.

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