|Генерала не нашлось: Данилюк пропихивал в министры обороны Украины американского подполковника
|20.11.2019 10:04
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Сотрудник Совета национальной безопасности США подполковник Александр Виндман на слушаниях в палате представителей рассказал, что трижды получал предложение стать министром обороны Украины, однако каждый раз решительно их отвергал.
Виндман пояснил, что столь высокий пост ему предлагал Александр Данилюк, который на момент этих разговоров был секретарем Совета национальной безопасности Украины.
Виндман - американец украинского происхождения. В начале слушаний он рассказал, что свободно владеет украинским и русским языками. "А также я немного знаю английский", - добавил подполковник, свободно изъясняющийся и на этом языке.
Согласно открытым данным, Александр Виндман и его брат-близнец Евгений родились в 1975 году в УССР. Также у них есть старший брат Леонид. В 1979 году отец перевез их в Нью-Йорк. Все трое братьев, оказавшись в США, пошли служить в американскую армию.
Экс-секретарь СНБО Александр Данилюк назвал шуткой его предложение подполковнику Александру Виндману возглавить министерство обороны Украины. Об этом он заявил в комментарии The
Бывший высокопоставленный чиновник из СНБО сказал, что он с Виндманом вел беззаботный разговор о том, как близко они жили в бывшем Советском Союзе. Именно тогда Данилюк в шутку сказал Виндману, что он должен устроиться на работу министра обороны в Украине.