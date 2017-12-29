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ИГИЛ взял на себя ответственность за теракт в Санкт-Петербурге
29.12.2017 23:47
27 декабря в супермаркете "Перекресток" в Санкт-Петербурге произошел взрыв, ответственность за который взяли на себя террористы ИГИЛ. Взрыв в Санкт-Петербурге произошел 27 декабря Фото: EPA

#ISIS Claims Credit for #SaintPetersburg Market Bombing #Russia https://t.co/1Zf1uTRubL

— SITE Intel Group (@siteintelgroup) 29 декабря 2017 г.
27 декабря в супермаркете "Перекресток" в Санкт-Петербурге произошел взрыв, пострадали 13 человек. Самодельная бомба с поражающими элементами была заложена в камере хранения.Следственный комитет РФ по Санкт-Петербургу открыл уголовное дело по статье о покушении на убийство двух и более лиц общеопасным способом.Президент РФ Владимир Путин 28 декабря заявил, что взрыв был терактом.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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