|ИГИЛ взял на себя ответственность за теракт в Санкт-Петербурге
|29.12.2017 23:47
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#ISIS Claims Credit for #SaintPetersburg Market Bombing #Russia https://t.co/1Zf1uTRubL— SITE Intel Group (@siteintelgroup) 29 декабря 2017 г.
27 декабря в супермаркете "Перекресток" в Санкт-Петербурге произошел взрыв, пострадали 13 человек. Самодельная бомба с поражающими элементами была заложена в камере хранения.Следственный комитет РФ по Санкт-Петербургу открыл уголовное дело по статье о покушении на убийство двух и более лиц общеопасным способом.Президент РФ Владимир Путин 28 декабря заявил, что взрыв был терактом.
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