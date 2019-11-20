Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал, что народные депутаты от парламентской фракции "Слуга народа" Александр Дубинский, Александр Куницкий и Максим Бужанский действительно входят в так называемую группу блогеров. Об этом Разумков сообщил в интервью изданию " УП ".

Дмитрий Разумков отметил, что они общаются и это нормально.

"Они общаются, это нормально. Так называемая группа блоггеров в этом плане действительно есть, но называть ее какой-то неформальной или деструктивной, думаю, что не стоит", - пояснил Дмитрий Разумков.

Напомним, ранее народный депутат Анна Скороход рассказала, что Разумков в Раде использует шифры, чтобы призвать "слуг народа" до положительного голосования.

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