|Разумков заявил, что во фракции "Слуги народа" в Раде работает "группа блоггеров"
|20.11.2019 10:23
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Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал, что народные депутаты от парламентской фракции "Слуга народа" Александр Дубинский, Александр Куницкий и Максим Бужанский действительно входят в так называемую группу блогеров. Об этом Разумков сообщил в интервью изданию "
Дмитрий Разумков отметил, что они общаются и это нормально.
Напомним, ранее народный депутат Анна Скороход рассказала, что Разумков в Раде использует шифры, чтобы призвать "слуг народа" до положительного голосования.
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