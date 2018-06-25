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Суд избрал меры пресечения двум несовершеннолетним, которые напали на лагерь ромов под Львовом
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25.06.2018 23:12
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17-летнего Даниила и 16-летнего Олега, подозреваемых в нападении на
лагерь ромов, взяли под стражу на 60 дней без права залога. Вчера
23.50 | комментариев: Двум нападавшим на лагерь ромов избрали меру
пресечения Скриншот: zaxid.net В ходе закрытого судебного
заседания, которое прошло 25 июня, 17-летнего Даниила и 16-летнего
Олега взяли под стражу. Родители подозреваемых отказались давать
комментарии.Адвокат одного из подозреваемого Виктор Пономаренко
сообщил, что будет обжаловать решение суда в апелляционной
инстанции. По его мнению, мера пресечения излишне строгая.В
отношении подростков открыто уголовное дело по статье 296 УК
Украины (хулиганские действия с тяжелыми последствиями).
Максимальное наказание по ней, – тюремный срок до семи лет.Дела в
отношении других участников нападения рассматривать 26 июня.Вечером
23 июня совершено набег на лагерь ромов на окраине Львова. В
результате от ножевых ранений погиб 24-летний мужчина. По данным
полиции, еще четыре человека, между которых 10-летний
ребенок, получили телесные повреждения. Все
пострадавшие – ромы из Закарпатья. Правоохранители
задержали девять львовских школьников и 20-летнего
организатора нападения. Ряду задержанных сообщили о
подозрении.Старший инспектор управления по соблюдению прав человека
Национальной полиции Украины Оксана Санагурская рассказала, что
задержанные подростки признали участие в группировке "Трезвая
и злая молодежь". По данным Zaxid.net, эта
незарегистрированная организация является неонацистской
группировкой, о которой ранее не упоминали СМИ.Президент
Парламентской ассамблеи Совета Европы Микеле Николетти осудил
нападение. "Николетти выразил свое потрясение и ужас,
решительно осудив то, что выглядит как "расистская атака". Он
выразил соболезнования семье и близким погибшего", – сказано в
сообщении ПАСЕ."Мы в ужасе, на этот раз убили одного человека. Мы
ожидаем полного и прозрачного расследования без
промедления", – прокомментировала пресс-секретарь генсека
Совета Европы Даниэль Гольтген.По мнению председателя Службы
безопасности Украины Василия Грицака, за нападением на ромов
во Львове может стоять Россия.
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