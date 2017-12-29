Нацбанк полностью переписал правила предоставления небанковским финучреждениям лицензий на осуществление наличных валютных операций — выносных касс/будок, вне банковских отделений.

Изменили все: от пакета документов, которые следует подавать регулятору, до требований к капиталу финкомпаний и репутации собственников и менеджмента, информирует еizvestia.com.

Нормы, закрепленные в постановлении №137, вступают в силу с 28 декабря и будут действительны для всех компаний, которые обращаются в НБУ за лицензией. Обменники, работающие по действующей лицензии, должны будут привести свою деятельность в порядок в срок до 6 месяцев.

Экс-банкирам запретят валюту

Прежде только, следует отметить, что новое нацбанковское положение сильно пополнело. Желающим получить дозволение НБУ торговать валютой придется изрядно попотеть, читая 35-страничный документ (без учета приложений). Прежде очень лаконичный документ сильно прибавил в весе как раз преимущественно за счет требований к структуре капитала, происхождению средств и репутации акционеров и руководителей.

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В частности, получить валютную лицензию не смогут организации, чьи владельцы существенного участия (свыше 10%) или руководители не смогут доказать кристальную чистоту своей репутации. Ее Нацбанк будет считать замаранной, если люди прежде занимали руководящие должности, владели существенной долей или могли любым другим образом влиять на действия банка, у которого:

— отозвали банковскую лицензию за недостоверно поданную информацию или вывели с рынка за систематическое нарушение законодательства в сфере борьбы с отмыванием доходов;

— банк был отнесен к категории неплатежеспособных за ведение рисковой деятельности;

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— зафиксирована бездеятельность в течение 180 дней после признания финучреждения проблемным, которая привела к отнесению его к неплатежеспособным.

Примечательно, что репутация будет считаться грязной, если банкиры занимали важные должности в банке за год, до признания его неплатежеспособным. Более того, в лицензии таким финансистам будут отказывать в течение 10 лет после закрытия банка.

При этом будут проверены капиталы желающих заняться валютообменом, их кредитная история. И валютчикам нужно будет предоставить детальный бизнес-план своей деятельности. С рассказом о роли компании на рынке, ее миссии, а также приложить подробный расчет финансовой деятельности на ближайшие 3 года.

Требования к капиталу пересмотрят

В своем релизе Нацбанк настаивает: новые нормы упростили доступ небанковских финучреждений к рынку обмена валют. В частности, требование к минимальному капиталу сократили с 20 млн грн. до 10 млн. грн. Правда, касается это послабление только финучреждений, сеть которых состоит из не более чем 50 структурных подразделений. За каждые следующий 50 точек придется влить в капитал дополнительные 10 млн. грн.

Аналогичные требования действовали и прежде. Но к 20 миллионам базовой минималки за каждые следующие 50 обменников нужно было внести не 10 млн. грн., а лишь 5 млн. грн.

Иными словами, выгоду от изменений смогут получить только небольшие финучреждения. Крупные компании с сетями свыше 150 отделений должны будут докапитализироваться по новым правилам: за каждые следующие 50 обменников им придется дополнительно внести в капитал по 5 млн. грн.

Упростил Нацбанк и требования к сроку деятельности компании. Если прежде за валютной лицензией можно было обращаться спустя 3 года предоставления аналогичных услуг в валюте Украины, то по новым правилам довольно и одного года.

Правда, малышам делать на рынке нечего, полагает регулятор. Если у финкомпании нет минимум 5-ти структурных подразделений, оформленных по всем правилам, лицензию ей не выдадут.

Нарушения переписали

Изменились и требования к соблюдению правил. Прежде только, следует отметить, что Нацбанк ввел понятия существенных нарушений. Всего их оказалось три — по типу проступков:

— Существенные нарушения требований к защите помещений. Таким будет считаться любое несоответствие сейфа, хранилища требованиям Нацбанка, а также отсутствие видеонаблюдения или тревожной сигнализации.

— Существенные нарушения порядка проведения валюто-обменных операций. Под ними регулятор понимает проведение операции без кассового чека или расхождение фактических остатков в кассе с отчетными данными на 50 и более тыс. грн.

— Существенные нарушения финансовых обязательств. Невыполнение обязательств на сумму свыше 300 тыс. грн. и срок более 90 дней.

В зависимости от тяжести проступка, Нацбанк будет применять к нарушителям строгие меры воздействия. К примеру, за операцию «мимо кассы» или недопуск сотрудника НБУ для проведения проверки обменник исключат из реестра авторизованных помещений на 3 месяца.

Аналогичные санкции грозят отдельной кассе за повторное существенное нарушение требований к защите помещений или порядка проведения валюто-обменных операций.

А вот лишиться лицензии целиком можно за несколько существенных нарушений. Подсчет «штрафных баллов» Нацбанк планирует проводить по прогрессивной шкале:

До сих пор НБУ относился к обменникам строже: отозвать лицензию могли за 5 случаев исключения обменных пунктов из реестра авторизованных помещений в течение года для финкомпаний с менее чем 300-ми подразделениями. И 10-ти — для финучреждений с 300-ми и более структурными подразделениями. К слову, полностью удалять эту норму Нацбанк не стал, однако по новым правилам будет использовать ее как повод для отказа в выдаче лицензии, но не ее отзыва.

Действующие лицензиаты должны привести свою деятельность в соответствие с требованиями нового положения в течение 6 месяцев со дня вступления его в силу.



Юрий Павлов

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