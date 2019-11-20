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Очнулась в огне: в Индии женщина ожила во время кремации
20.11.2019 10:54
В Индии женщина, которую считали мертвой, очнулась во время кремации Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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