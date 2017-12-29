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Российский специалист по криптовалютам вышел на волю, отдав похитителям более $1 млн
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29.12.2017 23:54
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С похитителями, которые схватили его в Киеве 26 декабря, российский
специалист по блокчейну и криптовалютам Павел Лернер расплатился
биткоинами. Лернера похищали в Киеве Фото: Павел Лернер / Facebook
Выкуп Лернер заплатил биткоинами.По словам нардепа, похищенному
"очень повезло, что он остался жив".У похитителей российский
специалист находился в течение полутора дней. Геращенко назвал
состояние освобожденного шоком.По данным Financial Times, биткоин
сегодня торгуется около $14 750.40-летний гражданин России Лернер,
который имеет вид на жительство в Польше и ведет в Украине ряд
стартапов, перестал выходить на связь в середине дня 26 декабря.
Поздно вечером его знакомые обратились с заявлением о похищении в
Оболонское райуправление полиции Киева.Заявительница по этому делу
рассказала, что неизвестные лица в темной одежде и балаклавах силой
затащили Лернера в автомобиль марки Mercedes-Benz Vito (госномер АА
2063 МТ) и увезли в неизвестном направлении. Похищение произошло
близко от его места работы – офисного центра на улице Степана
Бандеры.Сегодня источник издания "Страна" в Национальной полиции
Украины проинформировал, что Лернера освободили сами похитители,
выбросив на трассе. В похищении мужчины в Киеве принимали участие
шесть человек.Криптовалюта – виртуальная денежная единица. Она
не контролируется ни одним банком, у нее нет купюр и банкнот, а все
транзакции проводятся только в интернете и доступны в открытом
виде. На данный момент в мире существует больше двух тысяч
криптовалют, самые популярные из них – Bitcoin (биткоин) и
Ethereum (эфириум).
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