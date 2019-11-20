Заместитель министра МИД Елена Зеркаль заявила о намерении покинуть должность в министерстве иностранных дел, что планировала сделать давно.

Об этом дипломат рассказала в программе Вот оно как на 24 канале.

«На этой неделе я выполню свое последнее задание – проведу процессуальное слушания в Гааге по новому арбитражу, который касается наших военных кораблей, которые были задержаны год назад и удерживались Россией, и наших моряков. И все, как я и обещала…», – подчеркнула Зеркаль.

Такое решение она объясняет не только желанием сделать перерыв, но и другими причинами.

Ведущий спросил дипломата, не желает ли она остаться в МИД как части системы, которая может оказывать сопротивление в отношении России.

«Я не могу оказывать сопротивление, будучи дипломатом внутри Министерства иностранных дел, которое выполняет решение президента», – сказала Зеркаль.

Она напомнила, что ей предлагали должность в Офисе президента, но она не видела в данной структуре.

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